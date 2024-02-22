Bu kadarı da cimrilik! Nusret Gökçe'nin yüksek faturalara karşı tasarruf yöntemi pes dedirtti... Dünya genelinde birçok restoranı bulunan Nusret hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Restoran hesaplarıyla sıkça gündeme gelen işletmeci bu kez tasarruf yöntemiyle alay konusu oldu.

ensonhaber.com

Dünya genelinde bulunan restoran zincirleri ile sıkça gündeme gelen Nusret Gökçe bu sefer restoranlarındaki hesapları ile değil tasarruf yöntemiyle medyanın gündemine düştü.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Gurdian’ın Nusret hakkında yaptığı haber görenleri şaşkına çevirdi.

Sergilediği farklı hareketler ile sosyal medyada kısa sürede ünlenen Nusret bir fenomen haline gelmiş ve şirketini uluslararası bir restoran zinciri haline dönüştürdü.

Kaydettiği hızlı büyüme ve yüksek kar oranlarına rağmen Nusr-Et geçtiğimiz yıl çalışanların bahşişlerini teslim etmediği gerekçesiyle dava edilmiş ve birçok farklı ülkede türlü eleştirilerin odağı olmuştu.

Bu kadar cimrilikte olmaz…

Menüsü oldukça pahalı olan restoran şubelerinden bir tanesi olan Londra şubesinde 687 Pound’a varan steak fiyatlarıyla cep yakan işletmeci yüksek gelen faturalara karşın aldığı tasarruf kararıyla şok etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı dudak uçuklatan adisyonlara rağmen aldığı bu karar dünya basınında alay konusu oldu. Nusret, tasarruf gerekçesiyle şubelerindeki termostatları kısmaya karar verdi.

Nusret’in bu tasarruf kararı medyada yer alan Türk ve yabancı kullanıcılar tarafından "cimriliğin bu kadarı" yorumlarına neden oldu.