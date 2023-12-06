Bu kadarı da olmaz! TikTok'ta kara para aklama yöntemleri pes dedirtti Son günlerde TikTok platformunda artan kullanıcı gelirleriyle birlikte ortaya çıkan 'kart patlatma' ve 'geri çekim sistemi' ile gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları dikkat çekiyor. Gazeteci Murat Ağırel, bu dolandırıcılık yöntemlerini detaylarıyla açıkladı.

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Son dönemlerde popülerliği giderek artan sosyal medya platformu TikTok, yayınlanan içerikler ve bu içeriklerden elde edilen gelirlerle kara para aklama iddialarıyla anılıyor.

TikTok, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan bir platform olarak biliniyor.

Kullanıcılar, canlı yayınlarında izleyicilerden gelen sanal hediye ikonları aracılığıyla para kazanabiliyorlar.

Ancak, bu popülerlik ve gelir elde etme yöntemi, kara para aklamak isteyenler için de bir araç haline gelmiş durumda.

Gazeteci Murat Ağırel, TikTok üzerinde para kazanma yöntemlerini ve bu yöntemlerle nasıl kara para aklandığını anlattı.

TikTok'ta kara para aklama

Gazeteci Murat Ağırel’in Cumhuriyet’e yazdığı “TikTok karapara cenneti” yazısında kara paranın nasıl aklandığını şu sözlerle anlattı:

Bu uygulamadaki diğer para aklama durumu ise yine canlı yayınlardaki popüler karakterlere yayın esnasında gönderilen hediyeler ile oluyor ancak bu sefer hediye kaynağı farklı. Dünyadaki çalıntı kredi kartları. Diğer adı ile 'kart patlatma'...

Kredi kartı hırsızları tarafından çalınan kredi kartı bilgileri ile uygulamadan “coin” satın alınıyor. Tek bir kullanıcıda toplanıyor ve o kişi de parayı sistemli şekilde dağıtıyor.

Bir yöntem de geri çekim sistemi. Yani A kullanıcısı B kullanıcısına para gönderiyor. Sonra para gönderen kişi hemen bankaya dönüyor ve yanlışlıkla veya çocuğum bilinçsizce para gönderdi diye iptal ediyor ve parasını iade alıyor. Ancak TikTok’un bu yapılandan haberi yok. Kullanıcının hesabına bu parayı tanımlıyor. Paranın geri çekildiği o an tespit edilemiyor. Aylar, yıllar sonra TikTok bu olayı tespit ediyor. Ancak iş işten geçmiş oluyor.

Aslında TikTok, yapay zekâyı kullanan en dinamik uygulama. TikTok’ta çalışan sayısı diğer uygulamaların yüzde 10’u kadar. Tabii ki bu nedenle de her canlı yayın izlenemiyor."