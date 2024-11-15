Bu karışımı odaya yerleştirin, sigara ve tütün kokusuna son verin

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 17,1 adet sigara tüketimiyle en çok sigara içilen ülkeler arasında.

Sigaranın sağlığa olan zararları tartışmasız bir gerçekken, bir de evlerde ve kapalı alanlarda bıraktığı o keskin koku, birçok kişi için ayrı bir sorun.

Tütün kokusu, özellikle sık sigara içilen evlerde mobilyalara, perdelere ve duvarlara kadar sinerek rahatsız edici bir hal alabiliyor.

Ancak, bu kokudan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Doğal yöntemlerle evinizi temiz ve ferah bir havaya kavuşturabilirsiniz.

Sigara içilen odaya bu karışımı bırakmanız yeterli.

SİGARA KOKUSUNU YOK EDEN YÖNTEM

Bir su bardağının içine bir paket kabartma tozu dökün. Ardından üzerine, yavaş yavaş beyaz sirke ekleyin.

Dikkat edin, sirkeyi taşmaması için azar azar eklemelisiniz. Ortaya çıkan bu karışımı sigara içilen ortamda uygun bir yere koyun.

Çok geçmeden kötü kokunun yok olduğunu fark edeceksiniz.