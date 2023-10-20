Bu lamba resmen mucize! Faydaları saymakla bitmiyor... Himalaya tuzundan elde edilen tuz lambaları, son dönemde birçok insanın yaşam alanlarını süsleyen ilgi çekici dekorasyon öğelerinden biri olmayı başarmıştır. Tuz lambaları, sadece görsel olarak şık bir dokunuş sunmakla kalmayıp aynı zamanda sağlığınıza da olumlu etkiler sunar. Gelin hep beraber faydaları nelermiş öğrenelim…

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Himalaya tuzundan elde edilen tuz lambası son zamanlarda birçok insanın yaşam alanına dahil ettiği eşyalardan bir tanesi.

Faydalarını duyanlar neredeyse vakit geçirdikleri her yerde kullanmayı tercih ediyor.

Tuz lambasının faydalarını ele aldığımız bu yazımızı okuduğunuzda sizde aklınızdaki sorulara cevap bulabilir evinizde sık tercih edebilirsiniz.

Tuz lambası nedir?

Himalaya tuzu ve kaya tuzundan faydalanılarak tuz lambası elde edilir. Lamba tuz kristallerinden hazırlanıyor ve içindeki ampul sayesinde ısınarak ortama negatif iyon yayıyor yani hem aydınlatıyor hem de sağlık yayıyor. Ortamın havasını arındırırken sinir stresi de yatıştıran lamba, evlerde ve iş yerlerinde dekoratif amaçlı sıklıkla tercih ediliyor.

Tuz lambasının faydalarından bahsettik şimdi faydalarına geçelim…

Havayı arındırır

Lamba içindeki ampulun ısınmasıyla etrafa negatif iyonları yayar. Bu sayede havada yayılmış olan negatif iyonlar, pozitif iyonların neden olduğu elektromanyetik kirliliği temizliyor.

Stresi azaltır

Negatif iyonlar yayarak ortamdaki stresi uzaklaştıran lamba bu etkisinden dolayı ev, iş ortamlarında tercih ediliyor. Etkisini daha iyi anlamak istiyorsanız odaya girmeden bir süre önce çalıştırabilirsiniz.

Solunum yolları için iyidir

Havayı temizleyen tuz lambası alerji ve astımı olanlar içinde son derece kolaylık sağlıyor. Bu tarz kronik rahatsızlıklara sahipseniz doktorunuza danışmadan kullanmanız tavsiye edilmiyor.

Enerji yükseltir

Tuz lambası negatif iyon yaydığı için ortamdaki oksijen artar. Bu sayede artan oksijen vücuda enerji veriyor.

Uyku kalitesi artar

Havayı arındıran, temizleyen ve oksijen miktarını çoğaltan tuz lambası, melatonin ve serotonin hormonlarının salgılanmasına olumlu etki ederek uyku kalitesini yükseltir.

Odaklanma sorununa etki eder

Yaydığı negatif iyonlarla havayı arındıran tuz lambası beynin sağlıkla çalışmasını sağlayarak odaklanma problemi yaşayanlara olumlu anlamda etki ederek odaklanmayı kolaylaştırır.

Not:

Bahsettiğimiz sebeplerden sonra koşarak tuz lambası alacağınıza eminiz! Hayatınıza pozitif anlamda etkisi bol olan bu güzel lambayı odanızdan ve çalışma alanlarınızdan eksik etmeyin.

Sağlıkla kalın!