Bu mesleklere sahipseniz hazırlanın! Almanya sizi bekliyor

Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı “Nitelikli Göç Yasası”, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi.
Yasanın bir bölümü Mart 2024, bir bölümü de Haziran 2024'te uygulanmaya başlanacak.
Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulanlara hemen Mavi Kart verilecek.
Almanya mavi kart, yüksek öğrenim diplomasına sahip kişilere (Bazı durumlarda diploma şartı aranmadan), aldıkları eğitime uygun bir iş bulmaları halinde, aileleri ile birlikte Almanya’ya yerleşme ve bir firmaya bağlı olarak ücretli çalışma fırsatı sunuyor.
Mavi Kart şartları
Avrupa Birliği dışında yaşayan, Almanya’dan iş teklifi almış ve yasa tarafından belirlenen asgari maaşı alan nitelikli kişiler, EU Blue Card (mavi kart) başvurusunda bulunabiliyor.
Başvuru yapacak olan kişiler bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A 2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalıdır.
Başvuru yapacak adayın Almanya’dan bir firma ile bir iş sözleşmesi yapması gerekmektedir.
İş sözleşmesinde belirtilen maaşın Almanya’da Blue Card için belirlenen minimum brüt maaş seviyesinden yüksek olması.
Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişiler, yapılan açıklamaya göre daha sonra oturma izni alabilecekler.
Aranan meslekler
- İmalat sektöründe uzman kişiler.
- Su- kalorifer tesisatçılar.
- Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar
- Ayrıca bunların yöneticileri.
- Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.
- Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.
- Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler. Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s.
- Veterinerler
- Diş hekimleri
- Eczacılar
- Hemşire ve ebeler
- Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.
- Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlar
- Sosyal hizmet uzmanları
- Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.
- Fizikçiler ve astronomlar
- Meteorologlar
- Kimyagerler
- Jeolog ve jeofizikçiler
- Matematikçi ve istatikçiler
- Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
- Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
- Çevre bilimcileri, araştırmacılar