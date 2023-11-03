Bu mesleklere sahipseniz hazırlanın! Almanya sizi bekliyor Almanya, nitelikli göç yasası kapsamında 64 kolda Türk işçi alımı yapacak. Mavi Kart aracılığı ile yurt dışında çalışma fırsatını yakalamak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Almanya Mavi Kart nasıl alınır? Şartları nelerdir? Hangi meslekler gidebilir? İşte merak edilenler...

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Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı “Nitelikli Göç Yasası”, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi.

Yasanın bir bölümü Mart 2024, bir bölümü de Haziran 2024'te uygulanmaya başlanacak.

Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulanlara hemen Mavi Kart verilecek.

Almanya mavi kart, yüksek öğrenim diplomasına sahip kişilere (Bazı durumlarda diploma şartı aranmadan), aldıkları eğitime uygun bir iş bulmaları halinde, aileleri ile birlikte Almanya’ya yerleşme ve bir firmaya bağlı olarak ücretli çalışma fırsatı sunuyor.

Mavi Kart şartları

Avrupa Birliği dışında yaşayan, Almanya’dan iş teklifi almış ve yasa tarafından belirlenen asgari maaşı alan nitelikli kişiler, EU Blue Card (mavi kart) başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru yapacak olan kişiler bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A 2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalıdır.

Başvuru yapacak adayın Almanya’dan bir firma ile bir iş sözleşmesi yapması gerekmektedir.

İş sözleşmesinde belirtilen maaşın Almanya’da Blue Card için belirlenen minimum brüt maaş seviyesinden yüksek olması.

Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişiler, yapılan açıklamaya göre daha sonra oturma izni alabilecekler.

Aranan meslekler