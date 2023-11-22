Bu meslekte 100 bin lira maaş var! Diplomasız 500 bin işçi aranıyor... Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL olduğunu duyurdu. İşçi açığından da bahseden Işık 500 bin işçi için KPSS ya da diplomaya gerek olmadığını da ifade etti.

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Maaş çok, işçi yok...

İnşaat ve hazır beton gibi inşaat malzemeleri sektöründe yetişmiş eleman ve işçi bulma sorunu büyüyor.

Vinç operatörü maaşları dudak uçuklattı.

Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık maaşa rağmen 500 bin işçi açığı olduğunu ifade etti.

Günlük yevmiyelerin 2 bin TL'yi bulduğu ve kepçe operatörlerinin aylık maaşlarının 100 bin TL'yi geçtiği bir dönemde dahi kalifiye eleman bulmanın zor olduğunu vurguladı.

Bu yüksek maaş teklifine rağmen "500 bin personel açığı var." denildi.

Vinç operatörü nasıl olunur?

Vinç operatörü olmak için, öncelikle Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan vinç operatörlüğü eğitimi almanız gerekiyor.

Bu eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Teorik eğitimde, vinçlerin çalışma prensipleri, güvenlik kuralları, yük kaldırma ve indirme teknikleri gibi konular işleniyor. Pratik eğitimde ise, vinçleri kullanma pratiği yapılıyor.

Vinç operatörleri, inşaat, madencilik, nakliye, limancılık gibi birçok sektörde çalışabiliyorlar.