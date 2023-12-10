Bu meyveyi yiyen uykusuzluk nedir bilmiyor! “Meyvelerin Kralı” olarak bilinen uykusuzluğun başını çektiği birçok derde deva olan o meyve kapış kapış gidiyor. İşte o meyve ve sırları...

ensonhaber.com

Türkiye’de sık tüketilmeyen ancak faydalarının saymakla bitmediği durian meyvesi tropikal bir meyve olarak bilinmektedir. Durian meyvesi, öğrenilen faydalarından sonra pazar ve manavlarda sıkça aranmaya başladı. Muhafaza koşullarının iyi olmaması halinde bozulan meyve oldukça kötü kokuyor.

Durian, kendine özgü aroması ve tadıyla bilinen Güneydoğu Asya’da yetişen bir meyvedir. Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

Durian meyvesi iri ve dikenli, açılması zor kalın ve sert bir kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü vardır.

İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan benzersiz bir tada sahiptir.

Uykusuzluğun ilacı…

Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler.

Uzun süreli uykusuzluk çeken kişiler için çok uygundur ve yatmadan bir saat önce yenebilir.

1 aylık demir ihtiyacını karşılıyor…

Healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı oluyor.

Ayrıca, kemik ve kas yapısını güçlendirir ve hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azalttığıda bilinen faydaları arasında.

Yapılan bazı araştırmalarda da, sinirleri yatıştırdığı için epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir.

Tam bir folik asit kaynağı…

Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir.

Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, hamilelerde durian meyvesi tüketimi bu açıdan da oldukça faydalı olabilir.

Cildi de es geçmiyor…

Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır.

B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.

Kan basıncı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir.