Bu sabun bildiğiniz sabunlardan değil! Faydalarını öğrenenler yanından ayırmayacak... Saç ve cilt sağlığı için sürekli arayışta olanlar, yanlış ürünleri kullanıp sorunlarına sorun katanlar… Bu sabunun faydalarını öğrenince aldıklarınızı çöpe atacaksınız. İşte faydaları saymakla bitmeyen süper sabun...

ensonhaber.com

Saç ve cilt sağlığına önem verip sürekli daha iyisini arayanlar buraya! Faydasız ve zararlı onlarca kozmetik ürününe gerek kalmadan bu sabun ile muhteşem bir değişime girebilirsiniz.

Cilde derinlemesine nüfuz ederek yağ dengesini düzenler ve sivilce gibi problemleri yatıştırır.

Faydaları ise bu kadarla sınırlı değil… Saç sağlığına da birçok yönden güzel etki eden kükürt sabunu hayatımızın bir vazgeçilmezi olmaya aday.

Kullanırken nazikçe hareketlerle masaj yapar gibi kullanmak önemlidir. Doğal ürünler kullanmayı sevenlerin vazgeçemediği, kükürtlü sabunun faydalarını inceleyelim.

Kükürt sabunu nelere iyi gelir?

1) Sivilce ve akne tedavisinde kullanılır

2) Yağlı ciltlere iyi gelir

3) Ciltte bulunan kızarıklıkları azaltır

4) Saç derisine iyi gelir

5) Kötü kokmayı engeller

6) Egzama ve sedefe iyi gelir

Kükürt sabunu, doğal bitki özleri ve kokusuz, limon sarısı renkli kükürt minerallerinin özenle bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel bir sabun türüdür.

Antik çağlardan itibaren cilt rahatsızlıklarının tedavisinde tercih edilen kükürt minerali, antibakteriyel özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle uyuz, yanık, egzama gibi cilt problemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Her geçen gün kozmetik ve sağlık sektöründe popülerliği artan kükürtlü sabunlar, ciltte olumlu anlamda birçok etki yaratır. Tabii faydalı olsa da sabunu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız ve cilt uzmanlarından görüş almanız gerekir.

1) Sivilce ve akne tedavisinde kullanılır

Kükürt sabunu ciltten yağların ve bakterilerin arınmasında önemli rol oynar. Bu etkisiyle beraber gözeneklerin temizlenmesini ve açılmasını sağlar. Bu etkisiyle sivilce ve akne oluşumuna etki ederken aynı zamanda var olanların da hızlıca geçmesini sağlar.

2) Yağlı ciltlere iyi gelir

Kürt sabunu saç ve saç derisini yağdan arındırma konusunda en başarılı ürünlerden biridir. Cilt ve saçtaki aşırı yağlı görünümü ortadan kaldırır. Fazla kullanıldığı takdirde ciltte kurutma etkisi olabilir.

3) Ciltte bulunan kızarıklıkları azaltır

Kükürt sabunu bakterilerden arınmasını sağlayarak rahatlatır ve iltihaplanma riskine de azaltarak cildin sağlıklı görünmesine yol açar.

4) Saç derisine iyi gelir

Kükürt sabunu düzenli kullanımda saçta kaşıntıyı, kepeği ve döküntüyü, yağlı görünümü engeller ve saçın sağlıklı görünmesini sağlar. Bu sayede saçlar sağlıklı uzar ve gürleşme imkanına sahip olur.

5) Kötü kokmayı engeller

Kükürt mineralleri kötü kokuları engeller. Bu sayede ayak kokusu, ter kokusu gibi ciltten gelen kötü kokular üzerinde doğal bir etki yaratır. Cilt kötü kokulardan arınır.

6) Egzama ve sedefe iyi gelir

Cildin temizlenmesine ve bakterilerden arınmasına katkı sağlayan kükürt sabunu egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi geliyor. Kaşıntıları yatıştıran sabunu kullanmadan önce doktorunuza muhakkak danışmanız gerektiğini unutmayın.

Kükürt sabununun ciltte kullanımı

1) Cildinizi ıslatın

2) Ardından sabunu cilt yüzeyine uygulayarak hafifçe masaj yapın ve ardından durulayın.

3) Bunu günlük olarak uygulayabilirsiniz ancak cildiniz hassas ise haftada birkaç kez kullanmanız yeterli olacaktır.

Kükürtlü sabun, ciltteki fazla yağı arındırdığı için sabunu cildinizde uzun süre bekletmeyin, 1-2 dakika içinde yıkayıp durulayın. Cildiniz kuruysa bu uygulamayı yapmayın.

Kükürt sabununun saçta kullanımı

1) Saçlarınızı hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde güzelce ıslatın.

2) Ardından kükürt sabununu saç derinize sürüp parmaklarınızla hafifçe masaj yaparak köpürmesini sağlayın.

3) Saçlarınızı bu köpükle güzelce yıkadıktan sonra durulayın.

Bu uygulamayı haftada birkaç kez uygulayabilir ve yağlı saç görünümünden, kaşıntı ve kepekten kurtulabilirsiniz. Kuru bir saç tipine sahipseniz ya da saç deriniz kuruysa bu uygulamayı yapmayın, doktorunuza danışmadan kükürt sabunu da dahil olmak üzere hiçbir ürünü saçlarınıza uygulamayın. Sağlıkla, bakımla kalın!