Bu sektörde eleman yok! Tam 100 bin TL maaş verilecek... İlanı gören başvuru yapıyor Zanaat sektöründe ustaların aylık maaşları son dönemde inanılmaz bir artış gösterdi. 100 bin TL’ye çalışacak eleman aranıyor.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Malatya’da büyük bir yıkım yaşandı. Kentin yeniden inşası için çalışmalar devam ederken, eleman bulma konusunda kriz yaşanıyor.

Bu süreçte, inşaat firmaları özellikle sıva, kaynak ve boya ustaları gibi alanlarda nitelikli çalışan bulma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor.

Firma yetkilileri, aylık 70 bin TL gibi yüksek maaşlarla çalıştıracakları ustaları bulmakta büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor.

Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yaşanan durum hakkında açıklamalarda bulunarak, depremin ardından inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısının artarak devam ettiğini belirtti.

Bülbüloğlu, mevcut durumun devam etmesi halinde yeni yıl sonrasında dahi 100 bin TL gibi yüksek maaşlarla çalıştıracak usta bulma konusunda güçlük çekeceklerini dile getirdi.

60-70 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor

6 Şubat depreminin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, en çok hasar gören illerden biri olan Malatya’da 70 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamadıklarını ifade eden Bülbüloğlu, "Deprem bilgesi diğer illerde olduğu gibi Malatya’da kentin imarı ve inşası için çalışmalar sürüyor. Depremlerde en fazla etkilenen 4 ilden biri olan Malatya’da ciddi bir anlamda barınma ve işyeri sorunu yaşanıyor. Diğer taraftan da yıkımlarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından rezerv alanlarındaki kalıcı konutlar için çalışmalara başlanıldı. Bununla birlikte vatandaşların kendi arsa ve bahçelerine müstakil yapılar inşa ederek barınma problemini çözmeye çalışıyor. Bu çalışmalar devam ederken, inşaatlarda çalışacak usta noktasında ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Sıva, duvar, boyacı ustalığı gibi mesleklerde 60-70 bin TL maaşla çalıştırılacak usta bulma noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Usta maaşları 150 bin TL'ye ulaşabilir

Usta maaşlarının giderek artacağı konusunda endişelerini belirten Bülbüloğlu, “Sezonun sonuna gelmiş durumdayız yeni sezonda yerinde dönüşümler, orta hasarlı binaların tadilatları, TOKİ konutlarda ki yeni etap çalışmaları da üst üste gelince usta maaşlarının 100 -150 bin TL ulaşarak ciddi bir sıkıntının yaşanacağı görülüyor. Bu noktada yetkili isimlerin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. El emeği ile çalışan ustalarımızı her zaman savunuyoruz ama vatandaşlarımız da yazık. Yeni sezon için önlem alınmalı aksi taktirde özellikle yerinde dönüşüm konusunda ciddi sıkıntıya neden olabilecektir” dedi.