Bu yazıyı sadece erkekler okusun! Kadınlar karşı koyamayacak... Saç, hem kadınlar hem de erkekler için önemlidir. Genetik, çevresel etkiler saçın görünümünü etkiler. Saç sorunları her cinsiyette farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu yazımızda saç problemleri yaşayan erkekler için uygulaması basit ve etkili sonuçlar elde edebilecekleri yöntemleri ele aldık…

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Saç dediğimizde ilk olarak aklımıza kadınlar gelir ama bu düşünce çok doğru değildir.

Saç hem kadınların hem de erkeklerin dikkat ettiği görünüme çok etki eden bir unsurdur. Estetik görüntüde büyük ölçüde katkısı vardır.

Saç genetik, çevresel, bakım ile bağlantılı olarak değişkenlik gösterdiği için özen ister. Erkeklerde saç dökülmeleri kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.

Bazı saçlar kesildiğinde uzamaz veya seyrek halde ortaya çıkar. Böyle sebeplerden saçıyla küsen çok insan var diyebiliriz.

Vereceğimiz tarifle hem gür hem de sağlıklı saçlar elde etmeniz mümkün olacak. Beyefendiler bu tarifimiz sizler için…

Saç temizliği

Erkek cildi kalın ve yağlı bir yapıdadır. Kadınlara göre erkeklerin saçları daha hızlı yağlanır ve kirlenir.

Saçlarınızı doğru şampuan ile yıkamak ve bakımını yapmak bu yüzden çok önemlidir.

Hangi şampuan saçınıza uygun diye bilginiz yoksa araştırma yaparak veya doktorunuza danışarak bu konuda net bilgi elde edebilirsiniz.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken konulardan biri de şampuanınızla saçınızı yıkadıktan sonra sıcak su yerine ılık su kullanın. Bu yöntemle saç kökleriniz zarara uğramayacaktır.

Saçlar hava almalı

Saçlarınızı uzatmaya karar vererek bir yol izlemeye başladıysanız kafanıza şapka gibi aksesuarlar takmamanız gerekir.

Kafanıza takacağınız aksesuarlar saçlarınızın, derinizin ve saç köklerinizin hava almasını engeller.

Bu durumda saçlarınızın uzaması engellenir ve süreç gecikir.

Saçlarınızın uzaması gecikeceği için istediğiniz özeni gösterseniz de saçlarınızdan bir sonuç almanız zor hale gelir...

Stratejik uzatma

Saçların her kısmı aynı şekilde uzamaz. Her bölgenin uzama hızı, zamanı farklıdır.

Saçlarınızın her bölgesini aynı zamanda eşit şekilde kesersiniz denk uzadıklarını bazı bölgelerin daha geç uzadığını görürsünüz.

Bu durumu yaşamamak için kuaför veya berberinize bu durumu söyleyerek kesim yapmasını rica etmelisiniz.

Örneğin saç kesiminize yan ve arka kısımlardan kısaltarak başlamasını isteyebilirsiniz.

Saç kurutma

Duştan hemen sonra saçlarınızı sıkarak, sert veya hızlı hareketlerle kurutmaya çalışmamalısınız.

Pamuklu bir havlu alıp saçlarınızı nazik hareketlerle nemini alacak kadar kurulmanız yeterli olacaktır.

Eğer saç kurutma makinesi kullanıyorsanız kurutma makinenizi en düşük ayarda kullanmalısınız.

Yaz aylarında saçlarınıza müdahale etmeyip doğal şekilde hava teması ile kurutmanız da doğru bir seçenek olacaktır.

Masaj

Sağlıklı ve hızlı kan dolaşımı da saçların uzamasına ciddi şekilde etki eder.

Bunun için şampuanı saçınıza sürdükten sonra ovarak saçlarınıza yedirmeniz gerekir. Ayrıca daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız saç diplerinize parmaklarınızla nazik biçimde masaj yapmalısınız.

Beslenme

Saçların uzamasına etki eden en önemli unsurlardan biri de sağlıklı beslenmedir. Saçlarınızın görünümüne ve yapısına yedikleriniz ve içtikleriniz etki eder.

Daha çok protein ağırlıklı beslenirseniz saçlarınızda mucizevi değişimi görmeye başlayacaksınız.

Not:

Yukarıda yazdığımız saç bakım yöntemlerine düzenli olarak uyduğunuzda gözle görülür bir değişimi zaman içerisinde görürsünüz.

Saçınızda sık ve fazla şekilde dökülmeler meydana geliyorsa profesyonel destek almanız daha uygun olacaktır.

Sağlıkla kalın!