Bu yiyecekler terletiyor

Vücudun ısı dengesini sağlama yolu olan terlemek, özellikle yaz aylarında daha da artar.
Vücudumuzda bulunan 'ekrin bezleri' vücut sıcakken terin oluşmasını sağlayan bezlerdir. Terin amacı ise ısının buharlaşıp serbest kalmasını sağlayarak vücudu soğutmaya çalışmaktır.
Terlemek, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Bunlardan birisi de tükettiğimiz besinlerdir.
Sıcak havalarda yenildiğinde terlemeyi arttıracak olan yiyeceklerden uzak durmak gerekir.
İşte terleten yiyecekler listesi...
Acı çeşitleri
Acı sos, biberler ve diğer baharatların içindeki kapsaisin adı verilen kimyasal bileşen, beyindeki sinir reseptörlerine bağlanır. Isı olarak iletilen bu durum vücudun terlemesiyle sonuçlanır.
Kafein
Çay, kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler sinir sistemine sürekli bir uyarı gönderir. Merkezi sinir sistemini uyardığında ise ter bezleri harekete geçmeye başlar.
Et
İçerisinde yüksek protein bulunan etler uzun süre sindirilebilir ve vücudun enerji harcama kapasitesini yükseltir. Bu durumda terleme artış gösterebilir.
Tarçın
Isıtıcı özelliği bulunan baharatlardan biri olan tarçın, kış aylarında bir avantaj olsa da yazın tercih edilmemelidir.