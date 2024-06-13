Bu yiyecekler terletiyor Sıcak günlerde vücut ısısını daha da yükselterek aşırı terlemeye sebep olacak yiyecekleri araştırdık. Tüketmemeye özen gösterin, daha az terleyin...

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Vücudun ısı dengesini sağlama yolu olan terlemek, özellikle yaz aylarında daha da artar.

Vücudumuzda bulunan 'ekrin bezleri' vücut sıcakken terin oluşmasını sağlayan bezlerdir. Terin amacı ise ısının buharlaşıp serbest kalmasını sağlayarak vücudu soğutmaya çalışmaktır.

Terlemek, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Bunlardan birisi de tükettiğimiz besinlerdir.

Sıcak havalarda yenildiğinde terlemeyi arttıracak olan yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

İşte terleten yiyecekler listesi...

Acı çeşitleri

Acı sos, biberler ve diğer baharatların içindeki kapsaisin adı verilen kimyasal bileşen, beyindeki sinir reseptörlerine bağlanır. Isı olarak iletilen bu durum vücudun terlemesiyle sonuçlanır.

Kafein

Çay, kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler sinir sistemine sürekli bir uyarı gönderir. Merkezi sinir sistemini uyardığında ise ter bezleri harekete geçmeye başlar.

Et

İçerisinde yüksek protein bulunan etler uzun süre sindirilebilir ve vücudun enerji harcama kapasitesini yükseltir. Bu durumda terleme artış gösterebilir.

Tarçın

Isıtıcı özelliği bulunan baharatlardan biri olan tarçın, kış aylarında bir avantaj olsa da yazın tercih edilmemelidir.