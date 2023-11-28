Osmanlı'dan gelen bu tarif dalgınlık ve unutkanlığı ortadan kaldırıyor! İbn-i Şerif'in asırlık tarifi.. İbn-i Şerif'in Yadigar isimli eserinde binlerce yıl önce şifasını yazdığı dalgınlık ve unutkanlık için en etkili doğal tedavi yöntemleri gündeme geldi. İşte o doğal tarif..

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Yaşadığımız dönemin en sık rastlanan sorunları arasında yer alan unutganlık ve dalgınlık birçok kişi tarafından yaşanıyor.

Alzheimer hastalığına kadar giden bu rahatsızlıklar doğal yollarla tedavi edilebiliyor.

Osmanlı'nın ilk yıllarında Bursa'da yaşamış olan Türk hekim ve eczacı İbn-i Şerif'in asırlık tarifi bu hastalıklara ilaç oluyor.

İbn-i Şerif, ilk Türkçe tıp eserleri arasında bulunan Yadigar'ın yazarıdır.

İbn-i Şerif'in unutkanlık ve dalgınlık için verdiği formüller doğal yoldan şifa arayanların ilgisini çekiyor.

İşte doğal yöntemlerle beynini koruyup, güçlendirmek isteyenlere İbn-i Şerif'in doğal reçetesi..

İlaç olarak ilk önce hukne (şırınga) yapılır. Daha sonra eyaric-i faykara ile şahm-ı hanzal verilir. Ardından hastaya gargara yaptırılır.

Daha sonra akırkarha bitkisi, mevizec,hardal ve kebere kökü bal ile karıştırılır. Abkameyle ezilerek gargara yapılır. Eğer abkame bulunmazsa sirke ile ezilir. Ayrıca hastaya her sabah iki dirhem macun-ı lübban verilir.

Macun-ı lübban

Günlük ve eğir topalak ve dar-ı fülfül (uzun biber otu) ve zencebil her birinden eşit miktar alınıp dövülerek elenir. Ardından üç misli kefi alınmış balla karıştırılır ve arpa içinde kırk gün bekletilir. Kullanımı iki dirhemdir..