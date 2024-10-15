Bu yöntemi bilin, pencereden giren soğuk havayı kesin...

Yağmur Dinç

Eviniz kışa hazır mı...

Serinleyen havalar, pencereleri kapattırıyor.

Ancak kimsenin bilmediği bir detay var; pencereler de kışa hazırlanabiliyor.

Pimapenlerin iç tarafında küçük ve yuvarlak şekillerde olan, kilide benzeyen bir mekanizma bulunuyor. İç kısımda olduğu için birçok kişi, varlığından bile haberdar olmuyor.

İşte pencerelerde kış ayarı yapmanın yolu...

PİMAPEN KIŞ AYARI

Pencere ayarlarını değiştirmek için kenarındaki yuvarlak yapıyı bulmalısınız.

Yuvarlağın üstündeki çizgi sola doğru dönükse lastiği fazla sıkı ve hava girişi az demektir. Ancak tam tersi ise içeri daha kolay hava girişi sağlanır.

Kış aylarında daha sıkı kullanarak içeriye soğuk hava girmesini engelleyebilirsiniz.