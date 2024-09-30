Bu yöntemle kapanan kulak delikleri hemen açılıyor... Küpe takmadığınız için kapanan kulak deliğiniz var ise, endişelenmeyin. Bu yöntemle, basit ve acısız bir şekilde yeniden açılıyor.

Yağmur Dinç

Küpe, kadın ve erkekler için oldukça yaygın kullanılan bir aksesuardır.

Kulak memesinin delinmesi ile takılan küpeler, estetik olarak da hoş bulunur.

Ancak bir süre küpe takmayı unutursanız, delik geri kapanabilir.

Delinen dokular yolu kapatır ve cildin iki tarafı birbirine temas ederek delinen bölgenin kapanmasına sebep olur.

Peki, şimdi ne olacak? Yeniden mi deldirmek gerekecek? Aslında bu yöntemle, şıp diye yeniden açılıyor...

YUMUŞATIN

Deliği nazikçe yeniden açmayı denemek için, cildi yumuşatmak için bir banyo veya duşta ılık suyla ıslatın.

Vazelin gibi nazik bir merhem kullanarak, deliği açmaya çalışmak için kulak memenizi nazikçe aşağı ve yanlara doğru gerin. Birkaç adımda küpe takmaya yeniden uygun hale gelecektir.

Ancak denemenize rağmen açılmıyorsa, fazla zorlamayın; yeniden deldirmek gerekebilir.