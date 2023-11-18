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BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 18 Kasım iptal olan feribot seferleri listesi..

BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 18 Kasım iptal olan feribot seferleri listesi.. Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu..

ensonhaber.com Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Marmara Bölgesini etkisi altına kötü hava şartları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. BUDO'nun 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı tüm seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki iptal olan seferler hangileri? İşte BUDO ve İDO'da iptal olan feribot seferleri listesi.. Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde; "08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)" İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde: "11.35 Kabataş - Kadıköy, 12.00 Bursa - Kabataş, 12.00 Kadıköy - Bandırma, 15.30 Bandırma - Kadıköy, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kabataş, 18.15 Kabataş - Bursa, 19.00 Kadıköy - Bandırma"