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Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 30 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 30 Nisan 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 30 Nisan 2025 güncel altın kuru fiyatları...