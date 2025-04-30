Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 30 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Hüseyin Topuz
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
30 Nisan Çarşamba günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.091 TL
Satış: 4.092 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.606 TL
Satış: 6.757 TL
Yarım altın
Alış: 13.170 TL
Satış: 13.514 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.345 TL
Satış: 27.759 TL