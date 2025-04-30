Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 30 Nisan 2025 güncel altın fiyatları
Hüseyin Topuz

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

30 Nisan Çarşamba günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.091 TL

Satış: 4.092 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.606 TL

Satış: 6.757 TL

Yarım altın

Alış: 13.170 TL

Satış: 13.514 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.345 TL

Satış: 27.759 TL

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Hüseyin Topuz
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