Bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2024 Perşembe maç programı

ensonhaber.com
Liglere verilen milli aranın ardından gözler milli takımların maçlarına çevrildi.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
Bugün EURO 2024 Play-off maçları, Dünya Kupası Asya Eleme maçları ve bazı hazırlık maçları oynanacak.
Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
İşte 21 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
19:00 İran - Türkmenistan
20:00 Gürcistan - Lüksemburg
21:30 Katar - Kuveyt
22:00 Irak - Filipinler
22:00 Afganistan - Hindistan
22:45 Yunanistan - Kazakistan
22:45 Polonya - Estonya
22:45 Galler - Finlandiya
22:45 Bosna Hersek - Ukrayna
22:45 İsrail - İzlanda
22:45 Cebelitarık - Litvanya