Bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2024 Perşembe maç programı
ensonhaber.com

Liglere verilen milli aranın ardından gözler milli takımların maçlarına çevrildi.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.

Bugün EURO 2024 Play-off maçları, Dünya Kupası Asya Eleme maçları ve bazı hazırlık maçları oynanacak.

Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

İşte 21 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

19:00 İran - Türkmenistan

20:00 Gürcistan - Lüksemburg

21:30 Katar - Kuveyt

22:00 Irak - Filipinler

22:00 Afganistan - Hindistan

22:45 Yunanistan - Kazakistan

22:45 Polonya - Estonya

22:45 Galler - Finlandiya

22:45 Bosna Hersek - Ukrayna

22:45 İsrail - İzlanda

22:45 Cebelitarık - Litvanya