Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan 2024 Pazar maç programı Futbolseverler 28 Nisan Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak futbol maçların programı..

ensonhaber.com

28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

16:00 Alanyaspor - İstanbulspor

16:00 Pendikspor - Kayserispor

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

19:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig

16:00 Adanaspor - Manisa FK

16:00 Boluspor - Altay

16:00 Erzurumspor FK - Çorum FK

16:00 Giresunspor - Sakaryaspor

16:00 Göztepe - Gençlerbirliği

16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor

16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor

16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK

16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor

İtalya Serie A

13:30 Inter - Torino

16:00 Bologna - Udinese

19:00 Napoli - Roma

19:00 Atalanta - Empoli

21:45 Fiorentina - Sassuolo

İngiltere Premier Lig

16:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion

16:00 Tottenham - Arsenal

18:30 Nottingham Forest - Manchester City

İspanya La Liga

15:00 Cadiz - Mallorca

17:15 Granada - Osasuna

19:30 Villarreal - Rayo Vallecano

22:00 Real Betis - Sevilla

Fransa Ligue 1

14:00 Metz - Lille

16:00 Lorient - Toulouse

16:00 Clermont - Reims

16:00 RC Strasbourg - Nice

18:05 Rennes - Brest

20:00 Lyon - Monaco

22:00 Marsilya - Lens