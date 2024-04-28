Bugün hangi maçlar var? 28 Nisan 2024 Pazar maç programı

28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor
16:00 Pendikspor - Kayserispor
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
TFF 1. Lig
16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Boluspor - Altay
16:00 Erzurumspor FK - Çorum FK
16:00 Giresunspor - Sakaryaspor
16:00 Göztepe - Gençlerbirliği
16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor
16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK
16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor
İtalya Serie A
13:30 Inter - Torino
16:00 Bologna - Udinese
19:00 Napoli - Roma
19:00 Atalanta - Empoli
21:45 Fiorentina - Sassuolo
İngiltere Premier Lig
16:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion
16:00 Tottenham - Arsenal
18:30 Nottingham Forest - Manchester City
İspanya La Liga
15:00 Cadiz - Mallorca
17:15 Granada - Osasuna
19:30 Villarreal - Rayo Vallecano
22:00 Real Betis - Sevilla
Fransa Ligue 1
14:00 Metz - Lille
16:00 Lorient - Toulouse
16:00 Clermont - Reims
16:00 RC Strasbourg - Nice
18:05 Rennes - Brest
20:00 Lyon - Monaco
22:00 Marsilya - Lens