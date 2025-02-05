Bugün hangi maçlar var? 5 Şubat 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, Fransa Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor
15:30 Bodrum FK - Antalyaspor
18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
23:00 Newcastle United - Arsenal
İspanya Kral Kupası Yarı Final
23:00 Leganes - Real Madrid
İtalya Kupası Çeyrek Final
23:00 Milan - Roma
Fransa Kupası
22:45 Cannes - Dives
22:45 Stade Briochin - Nice
22:45 RC Strasbourg - Angers
22:45 Toulouse - Guingamp
Almanya Kupası
22:45 Bayer Leverkusen - Köln