Bugün hangi maçlar var? 5 Şubat 2025 Çarşamba maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, Fransa Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor

15:30 Bodrum FK - Antalyaspor

18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

23:00 Newcastle United - Arsenal

İspanya Kral Kupası Yarı Final

23:00 Leganes - Real Madrid

İtalya Kupası Çeyrek Final

23:00 Milan - Roma

Fransa Kupası

22:45 Cannes - Dives

22:45 Stade Briochin - Nice

22:45 RC Strasbourg - Angers

22:45 Toulouse - Guingamp

Almanya Kupası

22:45 Bayer Leverkusen - Köln

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Hüseyin Topuz
Seo Editor