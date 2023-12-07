Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık 2023 Perşembe maç programı: Türkiye Kupası, Premier Lig, Ligue 1
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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

7 Aralık 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

Peki, 7 Aralık 2023 Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Türkiye Kupası

13:00 Sivasspor - Arnavutköy Belediye

13:00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor

15:00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

17:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş.

19:00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

21:00 Başakşehir FK - Şanlıurfaspor

Fransa Ligue 1

22:30 Brest - RC Strasbourg

İngiltere Premier Lig

22:30 Everton - Newcastle United

23:15 Tottenham - West Ham United

Hollanda Eredivisie

20:45 PSV Eindhoven - Heerenveen

23:00 Feyenoord - Volendam