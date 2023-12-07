Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık 2023 Perşembe maç programı: Türkiye Kupası, Premier Lig, Ligue 1

Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.
7 Aralık 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
Peki, 7 Aralık 2023 Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Türkiye Kupası
13:00 Sivasspor - Arnavutköy Belediye
13:00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor
15:00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor
17:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş.
19:00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928
21:00 Başakşehir FK - Şanlıurfaspor
Fransa Ligue 1
22:30 Brest - RC Strasbourg
İngiltere Premier Lig
22:30 Everton - Newcastle United
23:15 Tottenham - West Ham United
Hollanda Eredivisie
20:45 PSV Eindhoven - Heerenveen
23:00 Feyenoord - Volendam