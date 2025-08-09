Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın birçok liginde 2025/2026 sezonu maçları bu haftadan itibaren başlıyor.

Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak ederken, günün programı belli oldu.

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa

Trendyol 1. Lig

19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor

19:00 İstanbulspor - Serik Spor

21:30 Iğdır FK - Sarıyer

21:30 Hatayspor - Keçiörengücü

Hollanda Eredivisie

17:30 NEC Nijmegen - Excelsior

19:45 Feyenoord - NAC Breda

21:00 Heerenveen - Volendam

22:00 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam

Portekiz Premier Lig

17:30 Nacional - Gil Vicente

22:30 Arouca - AVS

Belçika Pro Lig

17:00 Club Brugge - Cercle Brugge

19:15 Westerlo - Mechelen

21:45 Gent - Union Saint-Gilloise