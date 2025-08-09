Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın birçok liginde 2025/2026 sezonu maçları bu haftadan itibaren başlıyor.
Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak ederken, günün programı belli oldu.
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa
Trendyol 1. Lig
19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor
19:00 İstanbulspor - Serik Spor
21:30 Iğdır FK - Sarıyer
21:30 Hatayspor - Keçiörengücü
Hollanda Eredivisie
17:30 NEC Nijmegen - Excelsior
19:45 Feyenoord - NAC Breda
21:00 Heerenveen - Volendam
22:00 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
Portekiz Premier Lig
17:30 Nacional - Gil Vicente
22:30 Arouca - AVS
Belçika Pro Lig
17:00 Club Brugge - Cercle Brugge
19:15 Westerlo - Mechelen
21:45 Gent - Union Saint-Gilloise