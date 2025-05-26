Bugün hesaplara yatıyor: Hemen kontrol edin! İşte ödeme tutarları...

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, 2024 yılına ilişkin temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor.

Finansal olarak güçlü bir performans sergileyen firmalar, elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşarak ilgi odağı haline geliyor.

Temettü (kâr payı) ödemeleriyle öne çıkan bu şirketler, özellikle temettü verimi yüksek hisseleri tercih eden uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini artırıyor.

Bu doğrultuda dört şirket, 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.

ŞİRKETLER VE ÖDEMELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve şirketlerin genel kurullarından onay alan temettü kararları doğrultusunda, temettü dağıtacak şirketler ve 1 TL nominal değerli pay başına net ödenecek tutarlar şöyle:

Anadolu Isuzu: 1 TL nominal değerli hisse için net 1,6865 TL temettü ödemesi yapacak.

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI): Yatırımcılarına hisse başına 0,9113 TL net temettü dağıtacak.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık: Hisse başına net 0,3541 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Mavi Giyim: Hissedarlarına 1 TL nominal değerli pay için net 0,9962 TL temettü dağıtacak.