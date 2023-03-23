Bugün iftar saat kaçta? 23 Mart Perşembe iftar vakti (imsakiye): İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara… On bir ayın sultanı Ramazan ayı coşkusu başladı. Bu mübarek ayda oruç tutan vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki bugün iftar saat kaçta? 23 Mart 2023 Perşembe akşam ezanı kaçta okunacak? 2023 Ramazan imsakiye...

Bolluk ve bereketin sembolü olan Ramazan ayı geldi çattı. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için dün gece ilk sahurunu yaptı. Bu mübarek ayda oruç tutan vatandaşların gündeminde iftar ve sahur vakitleri yerini aldı. Diyanet İşleri, İstanbul iftar vakti ile il il sahur saatleri, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgisini yayınladı. Peki bugün iftar saat kaçta? 23 Mart 2023 Perşembe akşam ezanı kaçta okunacak? 2023 Ramazan imsakiye... 23 Mart Perşembe iftar vakitleri İstanbul: 19:25

İzmir: 19:32

Ankara: 19:10

Bursa: 19:25

Çanakkale: 19:35 İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ