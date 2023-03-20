Bugün Kabine Toplantısı var mı? 20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte masadaki konular...

Her ay, ayda 2 kez olmak üzere Cumhurbaşkanı eşliğinde Beştepe’de Kabine Toplantısı düzenleniyor ve yeni kararlar alınıyor.

Siyaset, ekonomi ve ülkenin gündemi gibi önemli konuların yer aldığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar halka duyuruluyor.

Vatandaşların gündeminde yer alan vergi affı başvuruları, 7. yargı paketi, konut projeleri gibi konuların Kabine Toplantısı’nda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Peki Kabine Toplantısı bugün var mı? Kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? İşte merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son Kabine Toplantısı 6 Mart Pazartesi günü düzenlenmişti. İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Saat 15.00 – 16.00 sularında gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı’nın gündeminde yer alan maddeler merak ediliyor.

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda konut projeleri yer alacak. Diğer yandan bir önceki toplantıda duyurulan vergi affı başvuruları için bilgi verilmesi bekleniyor. 7. Yargı paketi ile ilgili detayların duyurulması da beklenenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesindeki sel felaketi de toplantı gündeminde konuşulacak.

6 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar şöyle:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.



Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.



İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık.



Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.



244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalarını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefliyoruz.



TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''