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Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan 2025 kargo çalışma saatleri (Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol)

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan 2025 kargo çalışma saatleri (Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol) Bayram sonrası mesai saatleri merak edilen bir iş kolu da kargolar oldu. Paket gönderecek olan veya bekleyenler, bugün kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Nisan 2025 Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol kargo mesai saatleri...