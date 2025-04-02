Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan 2025 kargo çalışma saatleri (Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol)

Yağmur Uçar
Bayram dolayısı ile tatil olan kargo şirketleri, gönderisi olanları meraklandırdı.
Tatil akabinde "2 Nisan'da kargolar açık mı" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Kargo bekleyenler veya gönderecek olanlar, firmaların mesai saatlerini araştırıyor.
Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan 2025 Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol kargo çalışma saatleri...
KARGOLAR AÇIK MI 2 NİSAN 2025
Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü kargo şirketleri tekrar hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda, mesai saatleri içerisinde gönderi alımı ve dağıtımı devam edecek.
Aynı şekilde kuryeler de teslimat işlemlerini bugünden itibaren yapacak.