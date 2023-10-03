BUGÜN MAĞAZALARDA! 3-6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Televizyon, yatak, telefon... BİM mağazaları, her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere aktüel ürünler sunuyor. Vatandaşlar, bu özel ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Ekim ayının ilk katalogları yayınlandı. İşte 3-6 Ekim tarihlerinde BİM mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

ensonhaber.com BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere aktüel ürünler satışa sunuluyor. Mağazalarda sürekli olarak satışı olmayan bu ürünler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor ve talep görüyor. Bu ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve hızla tükeniyor. BİM mağazalarının Ekim ayına özel ilk aktüel ürün katalogları bugün yayınlandı. Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 3 Ekim Salı ve 6 Ekim Cuma gününden itibaren mağazalarda yerini alacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 3-6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu.. İşte 3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu.. 6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu