Bugün mekanlar açık mı? Kafe, restoran, sinema, AVM... Seçim günü yasakları arasında sosyal mekanların yer alıp almadığı araştırılıyor. Bu kapsamda pazar gününü dışarda geçirecek olanlar, "kafe, restoran, AVM, sinema gibi yerler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye, bugün 2.tur için sandık başında... Cumhurbaşkanı seçimini yapan seçmenler, eve dönmek yerine dışarıda vakit geçirmek isteyebiliyor. Oy kullanan vatandaşlar, seçim günü yasakları kapsamında nereler açık nereler kapalı olacak merak ediyor. Kafe, restoran, AVM gibi mekanların açık olup olmadığı konusunda sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı? Seçim günü kafeler, restoranlar, sinemalar kapalı mı? İşte detaylar... Seçim günü nereler kapalı? Seçim günü alışveriş merkezleri ve kafeler açık olacak. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.