Bugün raflarda! A101’de dev indirim: Elektrikli Moped, Mutfak eşyaları, Akıllı telefon... Türkiye’nin uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101’de bu gün yok yok! Mutfak eşyalarından, elektronik ürünlere kadar birçok üründe dev indirim fırsatı sizleri bekliyor. İşte 19 Ekim A101 indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Türkiye'nin sevilen ve uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101, alışveriş tutkunları için bir kez daha dev indirim fırsatları sunuyor.

Mutfak eşyalarından elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile 19 Ekim'de başlayacak olan A101 indirim kataloğu, birçok kişinin beklediği fırsatları sunuyor.

Kaliteli mutfak gereçleri, tencere ve tava takımları, mutfak elektronikleri ve daha fazlası uygun fiyatlarla bugün alıcılarını bekliyor.

Elektronik ürünlerde de büyük fırsatlar sunan A101, küçük ev aletleri, televizyon, akıllı telefon ve bunun gibi birçok üründe fiyatları düşürdü.

İşte 19 Ekim A101 aktüel kataloğu...