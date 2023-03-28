Bugün teravih namazı kaçta kılınacak? 28 Mart Salı İstanbul, Ankara İzmir teravih vakitleri... Müslüman alemi, Ramazan ibadeti olan teravih için secdeye gidecek. Peki, 28 Mart Salı teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de teravih ne zaman kılınacak? İşte teravih vakitleri...

Ramazan-ı Şerif'in ilk haftası geride kaldı.

Ellerin semaya açıldığı bu günlerde dillerden dua eksik olmuyor.

Teravih namazı da Ramazan'a has bir ibadet olarak eda ediliyor. Teravihin önemi, İslam alemi için çok büyük.

Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Vatandaşlar, İstanbul-Ankara-İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki ezan saatlerini sorguluyor.

Peki, bu akşam teravih saat kaçta? 28 Mart 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de teravih kaçta? İşte teravih namazı vakti...

İstanbul teravih saati 23 Mart 2023

İstanbul'da teravih namazı bu akşam 20.51'de kılınacak.

Ankara teravih saati 23 Mart 2023

Ankara'da teravih namazı bu akşam 20.34'te kılınacak.

İzmir teravih saati 23 Mart 2023

İzmir'de teravih namazı bu akşam 20.54'te kılınacak.