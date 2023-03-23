Bugün teravih saat kaçta? 23 Mart Perşembe İstanbul, Ankara İzmir teravih vakitleri... Müslüman alemi, Ramazan'ın ikinci teravihi için ibadethanelerin yolunu tutacak. Peki, 23 Mart Perşembe teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de teravih ne zaman kılınacak? İşte teravih vakitleri...

Ramazan'ın ilk orucu, bu akşam açılıyor...

İftar sofrasında buluşan Müslümanlar, ardından teravih için camilerin yolunu tutacak.

Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Vatandaşlar, İstanbul-Ankara-İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki ezan saatlerini sorguluyor.

Peki, bu akşam teravih saat kaçta? 23 Mart 2023 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de teravih kaçta? İşte teravih namazı vakti...

İstanbul teravih saati 23 Mart 2023

İstanbul'da teravih namazı bu akşam 20.45'te kılınacak.

Ankara teravih saati 23 Mart 2023

Ankara'da teravih namazı bu akşam 20.28'de kılınacak.

İzmir teravih saati 23 Mart 2023

İzmir'de teravih namazı bu akşam 20.49'da kılınacak.