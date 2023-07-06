Bugüne dikkat! Kuran'ı Kerim'de geçiyor; Sirius-Güneş kavuştayı... Kuran-ı Kerim'de Necm Suresi'nde adı geçen Sirius yani Şira Yıldızı, bu yıl 6 Temmuz Perşembe günü Güneş'e kavuşuyor.

Yılda bir kez gerçekleştirilen ve gökyüzündeki gelişmeleri takip edenlerin heyecanla beklediği Sirius Güneş kavuşumu için takvimler bu günü gösteriyor.

Necm Suresi'nde adı geçen Şira Yıldızı'nın önemi de gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor.

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak biliniyor.

Peki Sirius yani Şira Yıldızı'nın anlamı ve önemi nedir? Ne zaman gerçekleşecek? İşte Necm Suresi ve Şira Yıldızı hakkında bilgiler...

Kuran-ı Kerim'de Sirius

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır.

Bahsi geçen Necm Suresi Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sure, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır.

Necm, yıldız demektir. Surede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”

Sirius Güneş kavuşumu ne zaman?

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz arasında gerçekleşiyor ancak en önemli gün 6 Temmuz olarak belirtiliyor.

Güneş-Sirius kavuşumunun bir yıllık kadersel döngüyü belirleyeceğine inanılıyor.