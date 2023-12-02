Bulaşık deterjanına 1 tutam koyun, kullan kullan bitmeyecek...

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Ev hanımları, refaha erecek...
Mutfakların olmazsa olmaz bulaşık deterjanı, en çabuk biten ürünlerden birisidir.
Hem tasarruf etmek hem de etkisini arttırmak amacıyla bulaşık deterjanına yapacağınız ekleme, mucizeler yaratacak.
Mutfak dolaplarından banyoya, tencerelerden tavaya kadar her yerde kullanabileceğiniz bulaşık sabunu karışımı, bereketli olacak.
Tuzlu deterjan
Bulaşık deterjanına 1 fincana yakın tuz ekleyin ve güzelce çırpın.
Elde ettiğiniz karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok az bir miktar dahi yeterli olacak.