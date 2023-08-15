Bulutlara dikkat! Deprem öncesi böyle görünüyor... Deprem zamanı görülmesi nedeniyle endişe uyandıran bulutlar, merak konusu oldu. Deprem bulutu nedir ve nasıl olur araştırılıyor. İşte deprem öncesi bulutların aldığı şekil...

ABD’de yaşayan ve Çinli emekli bir kimyacı olan Zonghou Shou uydulardan alınan bulut gözlemlerine bakarak depremi yüzde 70 başarı ile belirlediğini iddia etmesiyle deprem bulutları tekrar gündeme geldi.

Depremin habercisi olarak gösterilen bulutlar, sosyal medyada merak konusu oldu.

Deprem bulutları nasıl görünür sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

Bulutların deprem öncesinde şekil değiştirip değiştirmediği tartışılırken, irili ufaklı hal alması dikkatleri çekiyor.

Peki, deprem bulutu nedir, nasıl görünür? Deprem bulutu haberci midir? İşte detaylar...

Deprem bulutu nedir

Deprem bulutu hakkında iddia edilen bilgiler şu şekilde:

Deprem meydana gelmeden önce yeraltı kaya katmanlarındaki çatlaklardan, fay hattı boyunca gaz çıkışı oluyor. Bu gaz, gökyüzüne yükselip soğuk havayla karşılaşınca yapay ve ince uzun bulutlar oluşuyor.

Bulutlar ve deprem

Research Gate'de 2006 yılında yayınlanan bir araştırma; bulutların, deprem öncesi ortaya çıkan enerjiden dolayı bulutların iyonlaşmasına neden olduğunu ve bu etkiyle bir bulutun, diğer bulutlarla birleşemediği için ortaya "deprem bulutu" denilen ilginç şekillere sahip bulutların meydana geldiğini öne sürüyor.

Ancak bu durumun bilimsel olarak bir kanıtı bulunmuyor.