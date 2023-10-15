Bunları içen hastalık nedir bilmiyor! İşte o sihirli içecekler... Mevsim geçişi yaşanırken, kış yaklaşırken hastalıklara yakalanma durumumuz artar. Vücudumuzun dayanıklılığı düşer ve kolayca hasta olabiliriz. Yazdığımız tariflerle kısa sürede vücut direncini yükseltmek çok kolay!

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Soğuk kış günleri yaklaşırken kış mevsimine de yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Havaların soğumasıyla kış hastalıkları hızla yayılmaya başlar.

Böyle havalarda, vücudumuzu ısıtacak bitki çayları en büyük dostumuzdur.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için evde basit malzemelerle bitki çaylarını kolayca hazırlayabilirsiniz.

Bitki çaylarını her zaman tüketime hazır halde bulmak ve hızla yapmak istiyorsanız bitkilerinizi iyice kurutup veya hazır alıp mutfağınızda elinizin altında tutabilirsiniz. Şimdi şifalı tariflerimize geçebiliriz...

Papatya Çayı

2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

Yarım litre içme suyu

Suyu ocakta kaynatın ve kurutulmuş papatyaları kaynamış suyun içine atın.

3 dakika demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra çayı süzgeçten geçirerek süzün ve bardağa servis edin. İsteğe bağlı olarak bal ve limon ile de tüketebilirsiniz.

Sumak çayı

1 tatlı kaşığı sumak

1 fincan su

1 dilim limon

1 dilim elma

Çaydanlığa bir fincan su ekleyin 3-4 damla limon ekleyin ve kısık ateşte pişirin.

Su kaynamak için pişerken elma dilimini de ekleyin. Kaynadıktan sonra suyu bardağa dökün ve içine bir tatlı kaşığı sumak ekleyip demlemeye bırakın.

5 dakika kadar demlenen çaydan sumağı süzün ve isteğe bağlı olarak içine bir dilim limon ekleyerek tüketebilirsiniz.

Şifa çayı

2 yemek kaşığı kuşburnu

3 yemek kaşığı ıhlamur

1 yemek kaşığı adaçayı

3 okaliptüs yaprağı

1 kabuk tarçın

4-5 karanfil

Yarım elmanın kabuğu

5-6 papatya

1 yemek kaşığı hibiskus

Bir demliğe suyunuzu alın ve kaynamaya bırakın. Bütün malzemeleri bir tabakta güzelce karıştırın ve karıştırdıktan sonra sıcak suya ekleyin.

Çay demlendikten sonra süzerek fincanlara dökün ve bir çay kaşığı bal, çeyrek limonun suyu ile servis edin.

Greyfurt çayı

5-6 adet greyfurt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

1 çubuk tarçın

2-3 yenibahar tanesi

Greyfurtları ortadan ikiye kesin ve narenciye sıkacağı ile suyunu çıkartın. Suyunu çıkardığınız greyfurtları sos tenceresine alın ardından iki yemek kaşığı bal, yenibahar, çubuk tarçın ve yarım su bardağı suyu ekleyin.

Karışımı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra hazır olan çayı süzerek servis edebilirsiniz.

Yasemin çayı

1 karanfil

4 yasemin çiçeği topu

1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu

4 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı bal

Suyu demliğe dökün üstüne karanfil ve portakal kabuğunu ekleyip orta ateşte 5 dakika kadar kaynatın. Kaynamış suyu ocaktan alın ve 3 dakika dinlendirin, süzün.

Bal ekleyip karıştırın ardın Yasemin çiçeği toplarını demliğe ya da fincanlara aktararak sıcak suyu çiçeklerin üzerine ekleyin ve çiçek tamamen açıncaya kadar bekleyin.

Egzotik çay

100 g ananas kurusu

100 g mango kurusu

100 g yaban mersini kurusu

100 g kızılcık kurusu

1 yıldız anason

1 vanilya çubuğu

3 su bardağı su

Kurutulmuş meyveleri bir tencereye alın ve üzerine yıldız anason, vanilya çubuğunu ardından suyu ekleyin ve kaynatın. Ocaktan alın bir yandan vanilya çubuğunun çekirdeklerini çıkartın ve çaya ekleyin.

Çayın olduğu tencerenin kapağını kapatıp bir süre demlenmesini sağlayın. Hazır olunca sıcak bir şekilde servis yapabilirsiniz.

Narlı Çay

3 su bardağı sıcak demleme çay

1 su bardağı ayıklanmış nar

1 dal taze biberiye

Birkaç dilim limon

Demlikteki çaya malzemeleri ekleyin ve beş dakika demlendirin. Sıcak bir sürahiye dökün. Servis yapacağınız bardaklara limon ve biberiye ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!