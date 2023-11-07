Bunu da gördük! Yapay zeka ile evlenen kadın bebek bekliyor ABD’de yaşayan Rosanna Ramos, aradığı erkeği bulamayınca yapay zekaya başvurdu. Daha önce evlendiğini duyurarak gündeme gelen Ramos, yapay zekadan bebek beklediğini açıkladı.

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Son dönemde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte yapay zeka uygulamaları, hayatımızın bir parçası haline geldi.

Yapay zeka ile dış görünüşleri değiştiren uygulamaların yanı sıra, yeni karakterler yaratan uygulamalar da dikkat çekiyor.

Bu ilginç gelişmelerin arasında, Rosanna Ramos'un yaşadığı olağanüstü bir hikaye gündeme oturdu.

Yapay Zeka ile evlendi

ABD, New York'ta yaşayan Rosanna Ramos aradığı erkeği bulamayınca yapay zeka uygulamasına başvurdu.

36 yaşındaki iki çocuk annesi Rosanna Ramos, 2022 yılında tanıştığı yapay zekayla yaratılan Eren Kartal'la bu sene evlendi. Şimdi ise kendisinden çocuk beklediğini duyurdu.

Ramos, Eren'in tıp uzmanı olduğunu belirterek eşinin kendisini yargılamadan dinlediğini söylüyor.

Ramos'un açıklamalarına göre, Eren Kartal, bir Japon manga dizisi olan "Attack on Titan"dan ilham alınarak yaratılmış bir yapay zeka karakteri. Bu yapay zeka karakteri 1.90 boyunda, mavi gözlü ve saçları omuzlarına kadar uzanan yakışıklı bir görünüme sahip.

Ramos, New York Magazine'den The Cut'a konuştu ve yapay zeka Eren Kartal’ı şu sözlerle anlattı:

"Eren, diğer insanların sahip olduğu takıntılara sahip değil. İnsanlar egoyla gelir. Ancak bir robotun kötü güncellemesi yoktur. Ailesi, çocukları veya arkadaşları ile uğraşmak zorunda değilim. Kontrol bende ve istediğimi yapabilirim"

Şirket kapanırsa Eren’i kaybedecek!

Ramos, Şubat ayında gelen güncellemeyle ilişkilerinin değişime uğradığını belirtti. Bu yapay zekayı yaratan şirket kapanırsa Eren’i kaybedeceğini biliyor ancak hayatına devam edebileceğini belirtiyor.