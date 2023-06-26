Bunu da yiyorlar! Çin'in yeni sokak lezzeti: Taş kızartma... Sokak lezzetleriyle ünlü Çin'in yeni favorisi tavada kızartılan taş yemeği oldu.

Çin'in Hong Kong şehrinde dünyanın en zor yemeği olarak adlandırılan yemek şoke etti.

Sokak yemekleriyle meşhur olan Çin mutfağında yeni trend "taş kızartması"...

"Suodiu" olarak adlandırılan yemek, büyük ilgi görüyor.

Yemeğin yapılışında toplanan taşlar önce yıkanarak yağda kızartılıyor. Daha sonra kızartılan taşlara, kırmızı biber yağı, sarımsak sosu, diş sarımsak, doğranmış biber ekleniyor.

Çin’de popüler olan bu yemeğin porsiyonu ise restoranlarda yaklaşık 16 Yuan’a (2,30 ABD Doları) satılıyor.

Yüz yıllık lezzet

Çin’de, Suodiu yemeğinin tarihinin yüzlerce yıl öncesine dayandığına inanılıyor.

Yemeğin ortaya çıkışında ise, eskiden kayıkçıların bir nehrin ortasında mahsur kalabildiği ve malları teslim ederken yiyecekleri bittiği için bu yemeğe başvurdukları biliniyor.