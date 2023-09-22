Bunu tüketen ekmek yemeyi unutuyor! Canan Karatay'ın tavsiye ettiği mucize besin.. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu besini tüketenler ekmek yemiyor. Tokluk hissi veren bu besin birçok faydası ile düzenli olarak tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

ensonhaber.com Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyeler ile sık sık adından söz ettiriyor. Canan Karatay iştahı açık olup kendilerini durdurmak isteyenlere verdiği tavsiyeler ile dikkatleri üzerine çekti. İştah artışının önüne geçmek için Canan Karatay'ın tavsiyelerini dikkate alanlar bu önerileri uyguluyor. Canan Karatay'ın önerdiği mucizevi besin tokluk hissini artırarak fazla yemek yeme isteğinin önüne geçiyor. Ekmek yerine bunu tüketin Canan Karatay ekmek tüketmek yerine ceviz tüketilmesini tavsiye ediyor. Cevizin vereceği tokluk hissi sizi gün boyu aç hissettirmeyecektir. Prof. Dr. Canan Karatay, gün içerisinde tüketilen cevizin vücudun günlük ihtiyacı olan vitaminleri karşıladığını vurguluyor. Uzman isim ayrıca sabah kahvaltılarında 4, öğlen 2, akşam 3 tane ceviz tüketilmesinin yeterli olduğunu dile getiriyor. Ceviz kalp sağlığı açısındanda son derece faydalı bir besindir. İçerisinde barındırdığı Omega 3 sayesinde kalp krizi riskinide en aza indirir. Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiren ceviz cilde parlaklık verir ve kırışıklık oluşumunu önler. Sperm canlılığını ve hareketliliğini artıran ceviz, çocuk sahibi olmayı düşünen çiftler için de önemli bir besindir. Ceviz, uykuyu düzene koyan melatonin hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Cevizde bulunan yağ asitleri beyin hücrelerinin aktivitesini uyarmaktadır. Beyin gelişimine büyük destek veren ceviz hafızayı güçlendirmektedir.

Salih Demirgan

Seo Editor

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