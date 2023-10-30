Bunu yapan yandı! Ölüme götüren bu hareketi sizde yapıyor olabilirsiniz... Yüzümüzde birçok faktöre bağlı olarak zaman zaman kendini gösteren sivilceler yanlış herhangi bir müdahale ile ciddi ve kalıcı geri dönülemez hasarlar bırakabilir. Sivilceyi neden önemseniz gerektiğini öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz

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Sivilce sıkmanın ne kadar tehlikeli olduğunu birçoğumuz biliriz fakat görünce de tepkisiz kalmakta zorlanırız.

Her yaş grubunda sivilce ve akne problemleri yaşanabilir ve onlara müdahale etmek kozmetik sorunlara meydan oluşturur.

Sivilce sıkılırsa yüzdeki akne ve sivilce görünümünün azalacağı düşünülür. Fakat sivilceleri sıkmak ciltte sanıldığının aksine daha da kalıcı hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Sivilce sıkmanın zararları

Sivilce patlatmak birçok kişinin yaptığı bir davranıştır fakat sanıldığı kadar masum olmamakla beraber ciddi bir şekilde hayati tehlikeye sebep olabilecek ortamı oluşturur.

Sivilceyi patlatırsanız dokunun en alt katmanlarında da kalıcı hasralara sebep olabilirsiniz.

Sivilce patlatmak aynı zamanda sivilcelerin daha da çoğalmasına ve lekelerin kalmasına sebep olabilir. Sivilce sıkmak mümkün oldukça kaçınılması gereken bir harekettir.

Sivilce patlatmak basit ve önemsiz bir durum gibi gözükse de çeşitli ciddi hasarlara sebep olur.

İşte o zararlardan bazıları:

Enfeksiyon riski

Sivilcelerin içeriğine yağ, kir ve bakteri gibi vücudun atıları birikir yani sivilceler kendi kendilerine zamanla yok olan keseciklerdir.

Fakat sivilcelere bağımsız erken müdahale etmek enfeksiyon oluşumlarına kolaylık sağlar. Önemli bir risk faktörüdür.

Sivilce izi kalma riski

Doğru teknikle yapılmayan patlatma işlemi sivilcenin sıkıldıktan sonra kuruma sürecinde ciltten geçmeyen lekelerin oluşmasına sebep olur.

Bazı sivilceler kuruduktan sonra dokuda gözle görülür bozulmalara da sebep olmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sivilceye müdahale etmek cildiniz için oldukça tehlikeli bir durumdur.

Sivilce patlatmak yerine neler yapılabilir?

Sivilce patlamaya yakın olduğu halde patlamıyorsa, ağrı veriyorsa kendiniz müdahale etmeden doktor ile bir tedavi yolu izleyebilirsiniz.

Aynı zamanda bazı insanlarda sivilceler geçse de tekrarlarlar bunun sebebi ise cildin dokusu ve çevresel şartlar, psikolojik durumlar olabilir.

Cildinizi tanımıyorsanız doktor ile testler yaparak cildinize uygun ilaçları kullanarak sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

Sağlıkla kalın!