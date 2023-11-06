Burak Yılmaz bileti kesti! Beşiktaş’ın yıldızı takımdan ayrılıyor Dün akşam Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, istediği performansı sergileyemeyen oyuncuyu takımdan gönderiyor.

ensonhaber.com

Beşiktaş, 2023-2024 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başladı ancak istenilen sonuçlar bir türlü gelmedi.

Siyah-Beyazlılar, Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından sarsıldı.

Görevi Burak Yılmaz devraldı, ancak yine takımın performansı bekleneni vermedi.

Son üç maçta iki mağlubiyet alan Beşiktaş, çıkış arayışında. Bu zorlu dönemde takımın başını ağrıtan bir diğer faktör ise sakatlık ve eksik futbolcu sorunu.

Son olarak Antalyaspor karşısında 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta yeni bir gelişme yaşandı.

Bileti kesildi!

Fanatik'in haberine göre; Bu sezonun başında Milan’dan transfer olan Hırvat futbolcu Ante Rebic, beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Yıldız oyuncunun menajerine mesaj gönderildi ve oyuncusuna takım bulması istendi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu ara transfer döneminde bedelsiz gönderebilir.