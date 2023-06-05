Burak Yılmaz profesyonel kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri..

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile bu kararını açıklayan Burak Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı.
Son olarak Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz bugün itibariyle futbol hayatını noktaladığı açıkladı.
Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle futbolculuk kariyerimi sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.
Burak Yılmaz ayrıca şu ifadelere yer verdi;
"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır."
Bu açıklamaların ardından Burak Yılmaz'ın profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler ve attığı gol sayısı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
Peki, Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi ve kaç gol attı? İşte Burak Yılmaz'ın merak edilen kariyeri..
Burak Yılmaz'ın kariyeri
Profesyonel futbol kariyerinde 632 maça çıkan Burak Yılmaz 298 gol ve 85 asist ile oynadı.
Türkiye A Milli takımının formasını 77 kez giyen Burak Yılmaz milli formayla 31 gol atma başarısı gösterdi.
Burak Yılmaz kariyeri boyunca 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 1 Fransa Ligi Şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.
Burak Yılmaz'ın forma giydiği takımlar
2002/2003 - Antalyaspor
2003/2004 - Antalyaspor
2004/2005 - Antalyaspor
2005/2006 - Antalyaspor
2006/2007 - Beşiktaş
2007/2008 - Beşiktaş
2007/2008 - Vestel Manisaspor
2008/2009 - Fenerbahçe
2009/2010 - Eskişehirspor (kiralık)
2009/2010 - Trabzonspor
2010/2011 - Trabzonspor
2011/2012 - Trabzonspor
2012/2013 - Galatasaray
2013/2014 - Galatasaray
2014/2015 - Galatasaray
2015/2016 - Galatasaray
2016 - Beijing Guoan
2017 - Beijing Guoan
2017/2018 - Trabzonspor
2018/2019 - Trabzonspor
2018/2019 - Beşiktaş
2019/2020 - Beşiktaş
2020/2021 - Lille
2021/2022 - Lille
2022/2023 - Fortuna Sittard