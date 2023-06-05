Burak Yılmaz profesyonel kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri.. Burak Yılmaz profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Futbolu bırakan Burak Yılmaz'ın kariyeri boyunca forma giydiği takımlar ve istatistikleri merak uyandırdı. İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri..

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile bu kararını açıklayan Burak Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı.

Son olarak Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz bugün itibariyle futbol hayatını noktaladığı açıkladı.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle futbolculuk kariyerimi sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Burak Yılmaz ayrıca şu ifadelere yer verdi;

"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır."

Bu açıklamaların ardından Burak Yılmaz'ın profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler ve attığı gol sayısı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi ve kaç gol attı? İşte Burak Yılmaz'ın merak edilen kariyeri..

Burak Yılmaz'ın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerinde 632 maça çıkan Burak Yılmaz 298 gol ve 85 asist ile oynadı.

Türkiye A Milli takımının formasını 77 kez giyen Burak Yılmaz milli formayla 31 gol atma başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz kariyeri boyunca 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 1 Fransa Ligi Şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.

Burak Yılmaz'ın forma giydiği takımlar

2002/2003 - Antalyaspor

2003/2004 - Antalyaspor

2004/2005 - Antalyaspor

2005/2006 - Antalyaspor

2006/2007 - Beşiktaş

2007/2008 - Beşiktaş

2007/2008 - Vestel Manisaspor

2008/2009 - Fenerbahçe

2009/2010 - Eskişehirspor (kiralık)

2009/2010 - Trabzonspor

2010/2011 - Trabzonspor

2011/2012 - Trabzonspor

2012/2013 - Galatasaray

2013/2014 - Galatasaray

2014/2015 - Galatasaray

2015/2016 - Galatasaray

2016 - Beijing Guoan

2017 - Beijing Guoan

2017/2018 - Trabzonspor

2018/2019 - Trabzonspor

2018/2019 - Beşiktaş

2019/2020 - Beşiktaş

2020/2021 - Lille

2021/2022 - Lille

2022/2023 - Fortuna Sittard