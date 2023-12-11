Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’tan ayrılığının ardından bakın nereye gidiyor… Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından siyaz beyazlı takımın başına geçen Burak Yılmaz kötü sonuçlar alması sonucu takım ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz’ın bakın yeni adresi neresi oldu…

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ayrılığının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz’da başarısızlıkların ardından teknik direktörlükten ayrılma kararı almıştı.

Süper Lig’te bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Burak Yılmaz’ın yerine Rıza Çalımbay gelmişti.

Yılmaz ayrılığın ardından sosyal medya hesapları üzerinden Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımları da sildi.

Genç teknik adam Burak Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada, “Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz.” ifadelerini kullanarak Milli Takım'a gideceğinin sinyalini vermişti.

Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntıop ile yaptığı görüşmeleri olumlu geçen Burak Yılmaz’n Milli Takım teknik Direktörü Montella'nın yardımcısı olarak göreve başlayacağı iddia ediliyor.