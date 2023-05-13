Burdur seçim sonuçları 2023! Burdur Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! Burdur seçim sonuçları, Burdurlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Adıyaman açılan sandık sayısı ve oy sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına geçiyor. Bütün Türkiye'nin tercihini yapacağı bu seçimde saat 17:00'de oy verme işlemi tamamlanacak. Oylar sayılmaya başlayacak. Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yapacak. Desteklediği partiye oyunu kullanacak. Arama motorlarında birçok il için seçim sonuçlarını araştıracak. Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Burdur'da kim önde? İşte Burdur Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Burdur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Burdur iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.