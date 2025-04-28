Bursa merkezli efsane dönerci iflasın eşiğinde! Şubeleri tek tek kapanacak

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Bursa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Yusuf Et Çelik Döner konkordato başvurusuyla sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Borçların yapılandırılması için konkordato başvurusunda bulunan dönercinin akıbeti mahkeme tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet sürecinin sonunda belli olacak.

18 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olan geçici mühlet kararı ile iflastan bir süreliğine kurtulan şirketin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

MALLARIN DEVRİ YASAKLANDI

Mali sıkıntılarda boğuşan şirket hakkında verilen mahkeme kararı kapsamında; şirketin ve ortaklarının adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı.

Ayrıca rehin verme, kefil olma, ekipman devri ya da bağış gibi işlemler de mahkeme iznine tabi hale geldi. Aynı zamanda İcra ve İflas Kanunu uyarınca alınan geçici mühlet kararı, tüm haciz, icra ve muhafaza işlemlerinin durdurulmasını kapsadığı da belirtildi.

Karar, 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki takipleri de etkilediğinden 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren şirkete yönelik yeni bir icra takibi yapılamayacak.

Şirketten alacaklı olduğunu iddia eden kişi veya kurumlar, bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilir. İtirazların, konkordato koşullarının oluşmadığını belgeleyen delillerle desteklenmesi gerekmektedir.