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Bursa’da o semtler susuz kalacak! İşte 31 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da o semtler susuz kalacak! İşte 31 Ekim BUSKİ su kesinti listesi Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. BUSKİ tarafından yapılan açıklama sonrası su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatler belli oldu. İşte 31 Ekim BUSKİ su kesinti tarihleri ve saatleri…