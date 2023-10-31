Bursa’da o semtler susuz kalacak! İşte 31 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

ensonhaber.com
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Bu önemli duyuru ile ilgili ayrıntılar, ilçeler ve mahalleler bazında kamuoyuyla paylaşıldı.
31 Ekim 2023 Salı günü gerçekleşecek su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği, BUSKİ tarafından belirtildi.
Bursa'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisinin yaşanacağına dair detayları öğrenmek için araştırmalara başladılar.
İşte Bursa'da 31 Ekim'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.