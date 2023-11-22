Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım BUSKİ su kesinti listesi

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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin belirli bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Arıza sebebiyle oluşacak su kesintisinin etkileyeceği ilçe ve mahalleleri BUSKİ resmi kaynakları aracılığıyla duyuruldu.
Vatandaşlar, su kesintisi sebebiyle mağdur olmamak adına suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde kesinti olduğu konusunda bilgi almak için araştırmalara başladılar.
BUSKİ'nin duyurusuna göre, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü planlı kesintiler yapılacak.
İşte 22 Kasım Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.