Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım BUSKİ su kesinti listesi Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yapılan uyarı sonucunda Bursa’da yaşayan vatandaşlar su kesinti listesini ve saatlerini araştırıyor. İşte 22 Kasım BUSKİ su kesinti listesi…