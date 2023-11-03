Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 3 Kasım BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, mağdur olmamak adına su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.

ensonhaber.com

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Bursa şehrinin bazı bölgelerinde yaşanacak su kesintisiyle ilgili resmi açıklamayı yaptı.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmamak için vatandaşlar, hangi bölgelerde suların kesileceğini öğrenmek amacıyla BUSKİ'nin internet sitesine ve arama motorlarına başvuruyorlar.

3 Kasım 2023 Cuma günü planlanan su kesintisinin nedeni, altyapıdaki arızaların giderilmesi ve gerekli bakım çalışmalarının yapılması olarak belirtildi.

Peki, Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım su kesinti listesi…

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA