Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 19 Ekim BUSKİ su kesinti listesi Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve ilçeler için resmi açıklama geldi. Vatandaşlar, “Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

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Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler için vatandaşlar uyarıldı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisinin yaşanacağı duyuruldu.

Su kesintisinin etkisi altına alacağı mahallelerde yaşayanlar, bu duruma karşı önlemler alabilmek için araştırmalara başladılar.

Su kesintisinin nedeni ile ilgili teknik bilgiler paylaşılırken, kesintinin ne kadar süreceği konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi.

İşte 19 Ekim Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri…

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA