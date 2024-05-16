Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 16 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi
ensonhaber.com

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı.

İşte 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA