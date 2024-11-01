İran: Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz

İHA

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran’ın başkenti Tahran’da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin için düzenlenen anma merasiminde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu.

"SİYONİST REJİMİN SALDIRISINA SERT VE YIKICI YANIT VERECEĞİZ"

Golpayegani şöyle dedi:

“Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az”

"İSRAİL, ÇÖKMEK ÜZERE"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami şunları söyledi:

“İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı”

Selami, “İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak Gerçek Vaad 2’yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz” dedi.