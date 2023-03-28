Bursalılar dikkat! O ilçelerde su kesintisi yaşanacak: 28 Mart BUSKİ su kesinti listesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı.

İşte 28 Mart 2023 Salı günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA